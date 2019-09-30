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11:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия отреагировала на новость о российском спецназе в Норвегии

Сообщения о присутствии российских сил специального назначения в Норвегии — фейк. Об этом заявило на официальной странице в Facebook посольство России в Осло. Соответствующая публикация и реакция на нее датированы 27 сентября, однако СМИ обратили на это внимание только 30 сентября.

Источник: Reuters

В российском дипломатическом представительстве считают, что публикация портала Aldrimer.no — не что иное, как грубая провокация. «Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — сказано в сообщении посольства.

Там же говорится, что этот вброс может быть попыткой неких сил получить больше ресурсов на борьбу с «российской угрозой» в преддверии утверждения в октябре нового оборонного бюджета Норвегии. Подобные методы, подчеркнули дипломаты, не соответствуют журналистской этике.

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.

В министерстве обороны страны отказались давать официальные комментарии по этому поводу.

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