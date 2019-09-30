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11:51 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Стенограммы направляют в открытый доступ

Кто и зачем хочет рассекретить переговоры президентов США и Украины.

Источник: AP 2019

Американские конгрессмены требуют рассекретить еще одни переговоры Дональда Трампа. На этот раз с Владимиром Путиным. Демократ Адам Шифф, который возглавляет комитет по разведке, заявил, что американский президент в телефонных беседах с российским коллегой мог поставить под угрозу национальную безопасность, как это уже случалось на переговорах с Владимиром Зеленским. Из опубликованной на прошлой неделе стенограммы выяснилось, что Трамп пытался инициировать расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. После этого в США разгорелся скандал, который уже привел к первой отставке. Что это означает для России и Украины? Об этом — Иван Якунин.

По данным американских СМИ, из игры вышел спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он фигурировал в докладе анонимного информатора из американской разведки. Волкер якобы помогал организовать встречу адвоката Трампа Руди Джулиани с доверенными людьми Зеленского. Причем информацию осведомителя можно было бы назвать фейковой, но сам Джулиани выложил в Twitter скриншот того, как за шесть дней до звонка Трампа Зеленскому спецпредставитель по Украине написал ему СМС, мол, договорился, что вас примет помощник Зеленского Андрей Ермак. А на следующий день после звонка двух президентов Волкер поехал на Украину. Спецпредставителя уже вызвали дать показания в Конгрессе. Его уход — проблема для Киева, говорит бывший посол США на Украине Джон Хербст:

— Он, конечно, великий дипломат, который прекрасно разбирался в ситуации на Украине. Поэтому то, что он уже ушел, нехорошо для Украины. Но американская политика не изменяется. Он был только представителем, он не был автором этой политики.

— С приходом новых лиц можно ли рассчитывать на какой-то существенный прогресс?

Это, на мой взгляд, больше всего зависит от Кремля. Наступит день, когда он будет готов вывезти российских офицеров, — тогда будет мир. И я думаю, что сильная американская политика способствует именно такому результату.
Джон Хербст
экс-посол США на Украине
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Сильнее всего от публикации стенограммы пострадал, пожалуй, Владимир Зеленский. Во-первых, в Берлине и Париже прочли, что он недоволен размером помощи, которую ему предоставляют. Во-вторых, пообещав разобраться с Байденом, косвенно поддержал Трампа на выборах. А теперь может начаться еще один виток конфликта с Россией. На сайте администрации украинского президента появилась петиция с требованием опубликовать содержание переговоров с Владимиром Путиным. Она пока не набрала нужного количества подписей, но одну из прошлых петиций президент уже удовлетворил. Снимет ли он гриф «секретно»? Отвечает украинский политолог Александр Кава: «Данная инициатива, скорее всего, запущена противниками Владимира Зеленского. Там может быть много деталей, поскольку обмен пленными был очень непростым процессом, и однозначно Владимир Зеленский получил большое количество сторонников после того, как обмен состоялся».

Конечно, там могло быть много процессуальных моментов, которые можно было бы потом использовать в политических целях и раскручивать против Зеленского.
Александр Кава
политолог

Но охоту за переговорами с участием Владимира Путина объявили не только на Украине. Демократы требуют, чтобы их раскрыл Дональд Трамп. Интриги добавляет и тот факт, что ранее Трамп тщательно скрывал содержание этих переговоров, даже как-то раз отобрал у переводчика все записи.

И теперь нужно выяснить, не ставил ли президент США «под угрозу национальную безопасность» во время беседы — это цитата, пояснений демократ Адам Шифф не дал.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала его идею словами о том, что вести переговоры с Вашингтоном отныне опасно. Глава совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов с ней согласился: «Во всяком случае, у демократов появился козырь, к которому можно апеллировать — если в принципе публиковать такого рода документы можно, то почему не с Путиным? Если он отказывается, значит, ему есть что скрывать и так далее».

Я бы не исключал, что это случится. В самом крайнем случае, если давление будет увеличиваться, они, мне кажется, могут даже пойти на публикацию без разрешения собеседника, хотя это совсем разрушительно, причем и для них тоже. Потому что это будет показывать, что они пошли на поводу у своих оппонентов.
Федор Лукьянов
глава совета по внешней и оборонной политике

«Ъ FM» спрашивал у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не опасаются ли в Кремле за конфиденциальность переговоров Путина и Трампа. Тот выразил надежду, что до публикации секретных материалов дело не дойдет. Между странами и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, сказал Песков.

Официально отставку Курта Волкера пока не комментировали. Белый дом также не ответил, готов ли опубликовать стенограмму переговоров с Владимиром Путиным.

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