12:34 (мск), источник: Ведомости
Мосгорсуд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на условный
Он получил один год условно с испытательным сроком в два года.
Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову, задержанному во время несогласованной акции в Москве 3 августа. Вместо 3,5 лет колонии он получил один год условно с испытательным сроком 2 года.
Заменить реальный срок на условный просила прокуратура. Прокурор заявил, что не оспаривает факт преступления, но считает приговор чрезмерно жестким. Адвокаты Устинова требовали оправдать актера полностью.
Мосгорсуд согласился рассмотреть видеозаписи, которые были представлены защитой и которые суд первой инстанции изучить отказался. После просмотра, во время прений, прокурор заявил, что эти кадры не опровергают выводы, сделанные Тверским судом, — на них, по его словам, содержится «одно и то же событие, только с разных ракурсов». Адвокат Анатолий Кучерена, представлявший интересы Устинова, в свою очередь указывал на то, что на видео нет выкрикивания лозунгов: «Что есть на видео? Мы слышим шумы, крики женщины, но не слышим лозунгов. Где они? Покажите, если это записано на видеокассете. Этого нет. Сам факт участия в несанкционированной акции не подтверждается».
На это постановление прокурор ссылался во время прений, подчеркивая, что во время протестной акции актер игнорировал разъяснения полицейских и скандировал лозунги.
Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режим. Он был признан виновным в насилии в отношении бойца Росгвардии (ч. 2 ст. 318 УК РФ) во время несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. По версии следствия,
Среди тех, кто высказался против приговора, были секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и директор Росгвардии Виктор Золотов. Кремль также комментировал дело Устинова.
19 сентября Генпрокуратура попросила изменить приговор актеру Павлу Устинову на не связанный с лишением свободы. На следующий день — тоже по просьбе прокуратуры — Мосгорсуд отпустил Устинова под подписку о невыезде.