14:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Организация разобщенных наций
Как прошла неделя Генассамблеи ООН.
Неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН в понедельник подходит к концу. В течение семи дней в
Большая часть выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова была направлена на критику западных партнеров. По его словам, им трудно смириться с тем, что их «доминирование в мировых делах тает». Все внешнеполитические решения, заметил он, оправдываются «узкой западной трактовкой либерализма», которой подменяются международное право и нормы ВТО.
Переходя к конкретным примерам, Сергей Лавров отметил выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), «односторонние решения» по Иерусалиму и Голанским высотам, бомбежку Ливии с нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и попытку вернуть в Латинскую Америку «правила» времен «доктрины Монро» (о Западном полушарии как о зоне интересов США). Помимо этого, Лавров высказал опасения о судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) оказался под угрозой.
Закончил глава МИДа на более позитивной ноте: он рассказал о создании сирийского Конституционного комитета и проведении в конце октября в Сочи первого в истории саммита Россия—Африка.
Президент США Дональд Трамп в числе первых выступил на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. «Мудрые лидеры всегда ставят на первое место благо своего народа и своей страны», — сказал он в первые минуты своего выступления. Вопросы, затронутые затем в его речи, целиком соответствовали этой формуле.
После этого он осудил политику Китая, Ирана, Афганистана и КНДР.
Наиболее резкой критике Трамп подверг венесуэльского президента Николаса Мадуро, который отказался участвовать в Генассамблее и в тот день находился с визитом в Москве.
«Диктатор Мадуро — кубинская марионетка, защищенная кубинскими телохранителями и скрывающаяся от своего народа, — заявил он, — в то время как Куба грабит нефтяное богатство Венесуэлы». В заключение глава США затронул еще ряд тем — противостояние нелегальной миграции, ограничение абортов, декриминализацию однополых отношений во всех странах мира и так далее. Завершил он свое выступление словами: «Да хранит Бог все страны мира! Да хранит Бог Америку!».
Речь министра иностранных дел Китая Ван И на 74-й сессии Генассамблеи ООН была сдержанной и дипломатичной: открыто глава внешнеполитического ведомства никого не критиковал, однако неприемлемые действия государств перечислил.
Он также осудил односторонний выход США из
Чтобы урегулировать некоторые региональные конфликты, Китай предложил вернуться к СВПД, продолжить переговоры по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а спор вокруг Кашмира разрешить в соответствии с Уставом ООН. Отмечая роль КНР «как якоря стабильности для мира во всем мире», глава МИДа указал, что вклад Китая в финансирование ООН и миротворческих инициатив организации — второй в мире по величине, а проект «Один пояс — один путь» — дорога к сотрудничеству, надежде и процветанию".
Британский
Посетовав на невозможность «скрывать свои мысли от Google» и на то, что в «будущем будет некуда спрятаться», он заключил: технологии можно использовать для круглосуточного наблюдения за гражданами. «Будущая Алекса (виртуальный ассистент компании Amazon.— “Ъ”) сделает вид, что принимает заказы, но эта Алекса будет наблюдать за тобой», — заверил премьер.
Джонсон дал понять, что насчет будущего технологий он оптимистичен, но чтобы не завещать потомкам «оруэлловский мир», нужно объединить усилия в формировании норм и стандартов, которые будут определять развитие новых технологий.
Сделать это он призвал на саммите в Лондоне — «замечательном городе», где даже «больше мишленовских ресторанов, чем в Париже». Такое заявление премьера было встречено смехом из зала, и — на трансляции пленарного заседания это отчетливо видно — серьезными лицами французской делегации.
Не обошлось и без упоминания «Брексита»: пересказав миф о Прометее, в котором орел вновь и вновь клевал печень героя, что продолжалось вечно, он отметил: это напоминает процесс выхода Великобритании из ЕС.
Выступление украинского президента Владимира Зеленского во многом перекликалось с речами на Генассамблее ООН его предшественника — Петра Порошенко. Зеленский также обвинил Россию в «аннексии» полуострова Крым и войне на Донбассе, а также воззвал к мировой поддержке. Позаимствовал он у
«Механизмы не безупречны», — подчеркнул Зеленский, указывая, что организация была в первую очередь создана для поддержания мира. С другой стороны, признал он, изменить то, что существует тысячи лет, за 15 минут невозможно. Однако Зеленский призвал сохранять оптимизм: «мир меняется», а значит «у человечества есть шанс».
Устойчивое развитие — цель, о которой нужно не только говорить, но к которой мировое сообщество должно стремиться, дал понять глава МИД Германии Хайко Маас. И речь идет как о климатических изменениях, которые, по его мнению, все чаще становятся «вопросом войны и мира», так и об устойчивом сотрудничестве стран в разрешении внешнеполитических конфликтов.
Говоря об Иране, он указал на необходимость придерживаться СВПД и продолжить диалог американской стороны с Тегераном. Этому же пути нужно следовать и в отношении Афганистана — «ради тех, кто последние 18 лет пытался достичь мира там, порой ценой своей жизни».
Маас отметил некоторые достижения в рамках минского процесса по урегулирования конфликта в Донбассе, в частности восстановление моста в населенном пункте Станица Луганская. Это «небольшой шаг» в контексте того, что могло быть сделано, но «огромный» для тех, кто пользуется этим мостом ежедневно, отметил он. Был затронут и вопрос сирийского урегулирования. Глава МИД ФРГ предложил создать «Альянс против безнаказанности», который помог бы наказать виновных в предступлениях в этой стране и восстановить справедливость.
Отмечая достижения самой Германии, он указал на то, что государство вдвое увеличило вклад в Фонд миростроительства ООН — «главный финансовый инструмент организации для оказания первой помощи государствам в целях поддержания мира, а также в ситуациях, когда существует большая вероятность возникновения конфликта или таковой конфликт уже произошел».
Свое выступление президент Франции Эмманюэль Макрон начал с цитаты российского писателя Александра Солженицына о том, что «нам не хватает смелости уметь строить мир и смелости взять на себя ответственность».
Построение мира — это риск диалога, компромисса, воссоздания доверия.
И на такой риск нужно пойти, чтобы достигнуть урегулирования в Сирии, Ливии, в регионе Сахель, а также снизить напряженность в отношениях с Ираном. Говоря о последнем, Макрон указал на то, что необходимо возобновить переговоры по СВПД, но с определенными условиями: при наличии «уверенности в том, что Иран никогда не приобретет ядерное оружие», при созданном плане региональной безопасности и после снятия экономических санкций.
Упомянул глава Франции и о конфликте на Украине. «Президент Владимир Зеленский начал делать первые шаги, президент Владимир Путин смог ответить на это. В эти последние недели удалось добиться прогресса», — подчеркнул он.
Переходя к теме климата, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что благодаря проведению саммита «Одна планета» вместе с ООН и Всемирным банком удалось «сохранить сплоченность» в этом вопросе, а недавнее присоединение России к Парижскому соглашению расценил как успех. Однако, считает Макрон, многое предстоит сделать: создать «климатический фонд» и принять к 2020 году решение о налогах на выбросы углерода.
«Ближний Восток горит в пламени войны», — так начал свою речь седьмой президент Ирана Хасан Роухани. Выступив с жестким осуждением действий США, он сразу указал на то, что не пойдет на переговоры с людьми, которые утверждают, что «применили самые суровые в истории санкции против достоинства и процветания» Ирана и гордятся «безмолвным убийством великой нации».
Позиция Ирана по вопросу свободы судоходства в Персидском заливе также была однозначной: патрулированием может заниматься лишь создаваемая Ираном международная коалиция, а любые другие инициативы под командованием иностранных сил — пример вмешательства в дела региона. Президент добавил: США не смогли решить проблемы Афганистана, Ирака и Сирии, а значит не в состоянии решить и более сложные вопросы.
Он также отметил, что сотрудничество Ирана с Россией и Турцией в Астанинском формате сыграло решающую роль в разрешении сирийского конфликта.
Неделю высокого уровня Генассамблеи ООН по традиции открывал президент Бразилии. Правило появилось еще на первой сессии Генассамблеи. Бразильский лидер Жаир Болсонару, пришедший ко власти в январе текущего года, в своем выступлении он провозгласил о ненависти к социализму, осудив строй в Венесуэле и на Кубе. В начале речи он рассказал, что выслал из страны 90% кубинских врачей, не имевших профессиональной аккредитации. И выразил удивление тем, что их работа ранее была санкционирована правозащитными организациями в Бразилии и ООН. Напомним, что предыдущий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее объяснял, что врачи отправлялись в бедные и отдаленные районы, где людей было некому лечить.
Не обошел стороной Болсонару и тему экологии — в частности, пожары в Амазонии. Проблема, дал понять президент, преувеличена. И добавил:
Ошибочно утверждать, что Амазония является объектом Всемирного наследия, а представления о том, что наш лес — это легкие мира, не соответствуют действительности.
А после указал, что вместо оказания помощи «та или иная» страна начинает вести себя «неуважительно, в духе колониализма» и подвергает сомнению бразильский суверенитет. Напомним, на саммите G7 в Биаррице французская сторона выступила с инициативой направить $22 млн на тушение пожара в Амазонке. Другие члены G7 предложение поддержали, но реакция президента Бразилии была резко отрицательной.
Марина Коваленко