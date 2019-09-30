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16:58 (мск), источник: ТАСС

В Кремле назвали условия публикации стенограмм бесед Путина и Трампа

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Публикация стенограмм бесед президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна только при обоюдном согласии сторон, но если такие предложения поступят от Вашингтона, Москва готова их обсуждать.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа о том, что представители Демократической партии США намерены попытаться ознакомиться с содержанием бесед Путина и Трампа.

Конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон — именно такая есть дипломатическая практика. В целом, дипломатическая практика подобные публикации не предусматривает. Но если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

При этом Песков подчеркнул, что подобные просьбы «и все процессы, которые сейчас ведутся вокруг этого в США, безусловно, являются внутренним делом США», и Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться в это дело.

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Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов «необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании».

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования против Трампа.

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Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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