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16:41 (мск), источник: РИА Новости

В России готовы дать пояснения ПАСЕ по теме митингов, заявил Песков

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Если у Парламентской ассамблеи Совета Европы есть конструктивные вопросы по протестам в Москве, то представители России всегда готовы дать пояснения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее ПАСЕ большинством голосов поддержала предложение Бюро ассамблеи включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по митингам в рамках выборной кампании депутатов Мосгордумы. Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой опротестовал данное предложение.

«Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело, но, вместе с тем, если имеются какие-то конструктивные вопросы, то, естественно, и члены нашей делегации, и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные пояснения», — сказал Песков журналистам.

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