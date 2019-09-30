Трамп предложил арестовать конгрессмена-демократа за госизмену

Конгрессмен Адам Шифф незаконно придумал ложное и ужасное заявление, выдав его за мое высказывание и самую важную часть моего разговора с украинским президентом. И он зачитал это Конгрессу и американскому народу. Это не имело никакого отношения к тому, что я сказал по телефону. Арест за госизмену?
29 сентября демократы палаты представителей конгресса США инициировали расследование в связи с предполагаемым давлением американского президента Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского в ходе июльского телефонного разговора, о чем сообщал Шифф в эфире NBC.
В рамках расследования демократы намерены выяснить, не подрывал ли президент безопасность США в разговорах с другими лидерами стран, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. По словам Шиффа, основанием для импичмента Трампа может послужить то, что «президент использовал власть своего офиса, чтобы заставить иностранную нацию помочь его президентской кампании».
25 сентября Белый дом, как ранее обещал президент США Дональд Трамп, опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ходе беседы американский лидер упомянул дело сына бывшего вице-президента США Джона Байдена и попросил Зеленского заняться им уже с новым генпрокурором.
Президент Украины пообещал, что новый генпрокурор Руслан Рябошапка рассмотрит это дело, и для этого попросил прислать ему больше информации.
До этого газета The Washington Post сообщила, что президент США во время телефонного разговора пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его сын Хантер был главой частной украинской газовой компании Burisma Group. Издание отмечало, что расследование могло бы нанести ущерб Байдену, который объявил в апреле об участии в выборах президента США в 2020 году.