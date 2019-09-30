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17:57 (мск), источник: ТАСС

США внесли в санкционные списки двух россиян

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/ — Соединенные Штаты расширили санкционные списки, относящиеся к предполагаемому вмешательству РФ в американские выборы 2016 года.

Источник: AP 2019

Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Министерства финансов США.

Власти внесли в черные списки, в частности, двух россиян: Игоря Нестерова и Дениса Кузьмина. По версии Минфина, они связаны с «Агентством интернет-исследований», которое, как полагают в Вашингтоне, причастно к предполагаемому вмешательству в выборы в США в 2016 году.

Ограничения также были введены против трех зарегистрированных на Сейшельских островах компаний Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries. В финансовом ведомстве считают, что они связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, которого Вашингтон обвиняет в финансировании антиамериканских информационных операций, якобы проводимых «Агентством интернет-исследований».

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