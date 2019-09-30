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18:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Киев не готов опубликовать свою версию стенограммы беседы Трампа и Зеленского

Украинская сторона считает неправильным публиковать свою версию переговоров президента страны Владимира Зеленского и его коллеги из США Дональда Трампа, заявил украинский президент. «Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать», — сказал господин Зеленский (цитата по Reuters).

Источник: Reuters

Напомним, расшифровку июльского телефонного разговора президентов США и Украины опубликовали на сайте Белого дома 25 сентября после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента Дональда Трампа. Поводом стало то, что американский президент якобы призывал Владимира Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах. На фоне этого скандала на сайте президента Украины появилась петиция с требованием опубликовать расшифровку телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Комментируя информацию о давлении по поводу расследования против Хантера Байдена, Владимир Зеленский заверил, что Украина не начинает расследования по просьбе других стран, ей нельзя «приказать что-то делать». «Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона», — сказал украинский президент.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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