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22:48 (мск), источник: ТАСС

ЕС выделит Молдавии финансовую помощь в €60 млн

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Евросоюз выделит Молдавии до конца года €60 млн в качестве макрофинансовой помощи. Об этом в понедельник написала на своей странице в Facebook премьер-министр республики Майя Санду после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Брюсселе.

Источник: Reuters

«По итогам пятого заседания Совета ассоциации Республика Молдова — Европейский союз был высоко оценен прогресс в реформах, направленных на улучшение жизни людей. Таким образом, к концу года мы получим два транша макрофинансовой помощи на сумму €60 млн», — отметила глава правительства.

ЕС приостановил финансирование Молдавии после отказа местных судов признавать результаты выборов мэра Кишинева в 2018 году, победу на которых одержал оппозиционер Андрей Нэстасе. Позже Брюссель потребовал от правительства республики среди прочего усилить борьбу с коррупцией, установить виновных в краже $1 млрд из банковской системы, провести реформы в сфере юстиции.

Годом ранее Молдавия подписала с ЕС соглашение о макрофинансовой помощи в €100 млн, из которых €60 млн планировалось предоставить в виде кредита, а остальные — в виде гранта.

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