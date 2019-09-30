23:11 (мск), источник: ТАСС
Медведев назначил Бабича первым замглавы Минэкономразвития
С приходом в ведомство он среди прочего курировал вопросы интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ.
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/.
«Да», — сказал он в ответ на вопрос о том, состоялось ли назначение Бабича на новый пост.
В понедельник глава министерства Максим Орешкин заявил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого замглавы, отметив, что он после назначения замминистра «проявил себя с самой лучшей стороны».
Бабич, распоряжение о назначении которого замминистра было подписано 15 июня, с приходом в МЭР среди прочего курировал вопросы интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ.