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00:59 (мск), источник: ТАСС

WSJ: госсекретарь США присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео присутствовал при телефонном разговоре между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшемся 25 июля. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга.

Источник: AP 2019

Издание подчеркивает, что ранее о присутствии Помпео при беседе двух лидеров известно не было. По оценкам источника газеты, эта информация грозит Белому дому большей вовлеченностью Госдепартамента в расследование, проводимое в рамках процедуры импичмента, которая ранее была запущенна Палатой представителей Конгресса США, контролируемой Демократической партией.

В пятницу законодатели потребовали от Помпео предоставить им документы, касающиеся контактов Трампа с его украинским коллегой, а также вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента нескольких сотрудников внешнеполитического ведомства.

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В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Белый дом на прошлой неделе обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении сына Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

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