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00:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В России начался призыв в армию по новым правилам

В России 1 октября начался осенний призыв. В ходе призывной кампании, которая продлится до 31 декабря, на военную службу планируется направить 132 тысяч человек, рассказал ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Осенний призыв станет первым, который проводят по новым правилам. Так, 1 сентября начали действовать поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми российские срочники получили возможность уйти в запас досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы — например, родился второй ребенок.

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Воспользоваться этим правом могут в том числе и те, кто был призван на военную службу до вступления поправок в силу.

Также призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии. Нововведение, в частности, распространяется на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени. Полный список указан в пунктах 2 статей 22 и 23 закона «О воинской обязанности и военной службе». Чтобы добровольно отказаться от отсрочки, нужно подать заявление в приемную комиссию.

В марте генерал Бурдинский сообщил, что осенью 2018 года военнослужащими стали столько же срочников, сколько планируется направить в армию в этот раз — 132 тысячи человек. По словам военачальника, по сравнению с 2012 годом число уклонистов уменьшилось втрое. Кроме того, на семь процентов возросла годность призывников, отметил глава управления. Около 20 процентов из них имеют высшее образование, более 30 — среднее специальное.

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