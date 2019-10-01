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05:35 (мск), источник: РИА Новости

В Пекине начался военный парад в честь 70-летия Китая

ПЕКИН, 1 окт — РИА Новости. Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования КНР начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости. Парад принимает председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Источник: AFP 2019

Нынешний военный парад станет самым крупным за последние десятилетия. Как ранее сообщил замначальника управления руководящей группы военного парада генерал-майор Цай Чжицзюнь, в параде участвуют почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны, но с основанием КНР в истории НОАК начался новый этап развития, и первый военный парад состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году. С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи и развития как для граждан Китая, так и для внешнего мира.

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Китай до 1959 года проводил парады ежегодно, затем власти приняли решение проводить парады раз в десять лет, однако «Культурная революция» (1966−1976) прервала традицию. Следующий парад состоялся только в 1984 году в рамках празднования 35-й годовщины КНР, затем парады прошли в 1999 и 2009 году. А в 2015 году в Пекине состоялся грандиозный парад к 70-летию победы во Второй мировой, он стал первым с 1949 года парадом не по случаю дня образования КНР.

Несмотря на то что нынешний парад заявлен, как самый крупный, самым многочисленным все же был парад в 1950 году, когда по площади Тяньаньмэнь прошли 24,2 тысячи человек.

В разные годы продолжительность парада была различной, самым продолжительным был первый — в 1949 году, он длился 150 минут, несколько лет продолжительность парадов не превышала 50 минут. Парад 2019 года рассчитан на 80 минут.

Отличительной особенностью первого парада КНР было то, что в нем участвовали конные расчеты, в них шли 2,3 тысячи боевых коней. Лошади провезли по площади 119 пушек, в механизированную колонну входили 152 танка и бронемашины. Большинство техники, представленной на параде, состояло из военных трофеев, оставшихся после войны с японцами и народно-освободительной войны 1946−1949 годов. Самолетов было только 17, так что девять из них пролетели над площадью дважды. При этом для обеспечения безопасности на некоторых самолётах было боевое оружие.

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Парад 1952 года запомнился тем, что в нем впервые приняли участия представители нацменьшинств Китая в национальных нарядах, они шли в колонне ополченцев. Кроме того, тогда в параде впервые участвовал почетный караул. В 1954 году кавалерия в последний раз участвовала в военном параде, а представленная техника была преимущественно произведена в СССР. 1958 год запомнился появлением на параде представительниц женского ополчения.

На параде 1984 года Китай впервые продемонстрировал ракеты, кроме того в парадном строю впервые промаршировали женщины-военнослужащие. Парад 2009 года стал знаменательным в первую очередь потому, что все 540 единиц представленной боевой техники были произведены в Китае, а 90% были впервые представлены широкой публике.

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