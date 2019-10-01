10:38 (мск), источник: BBC News Русская служба
Демонстрация военной мощи: в Пекине отмечают 70-ю годовщину КНР
В Пекине проходят грандиозные празднования, посвященные 70-й годовщине Китайской Народной Республики (КНР).
1 октября 1949 года, после победы коммунистов над войсками Чан Кайши в кровавой гражданской войне, председатель китайской компартии Мао Цзэдун объявил о создании нового государства.
Современный Китай развивается стремительными темпами и демонстрирует внушительные успехи в развитии экономики, тем не менее он остается одним из наиболее авторитарных государств в мире с ограниченными гражданскими и политическими свободами.
Центральным событием празднований стал военный парад в Пекине, один из наиболее масштабных в современной истории, в нем приняло участие 15 тысяч солдат. На параде демонстрируется новейшая китайская военная техника.
Перед началом парада с короткой речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин, заявивший, что для китайских властей «люди будут на первом месте» и что правительство «будет соответствовать чаяниям народа и его стремлению к лучшей жизни».
Си упомянул в своей речи Гонконг, где продолжаются массовые протесты против китайского правления, и пообещал поддерживать в этой автономии «долгосрочное процветание».
«Мы продолжим работать со всеми странами для совместного строительства общества с единой судьбой», — сказал председатель КНР.
«Нет силы, которая могла бы поколебать основы этой нации. Никакая сила не может помешать китайскому народу двигаться вперед», — заявил Си Цзиньпин.
Китайское военное руководство заявляло, что не намерено в день юбилея играть мускулами, тем не менее центральным мотивом празднований остается демонстрация военной мощи.