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10:16 (мск), источник: ТАСС

Рябков заявил, что НАТО пока не готова принять мораторий на размещение ракет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/ — Замглавы МИД РФ заверил, что Москва будет работать над реализацией инициативы.

Источник: РИА "Новости"

Реакция НАТО на предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности разочаровывает. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Мораторий был объявлен президентом [Владимиром] Путиным 2 февраля текущего года. Реакция Североатлантического альянса в целом и входящих в него стран разочаровывает», — сказал он. — К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру".

Москва будет работать над реализацией инициативы президента РФ Владимира Путина о моратории, заверил Рябков.

«Мы будем продолжать работать над тем, чтобы эта идея была реализована, потому что альтернативой будет резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, возможно, и в других регионах», — добавил он.

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