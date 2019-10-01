Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2019 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” (далее — Федеральный закон “О воинской обязанности и военной службе”) призыву на военную службу, в количестве 132 000 человек», — говорится в указе.
Кроме того, документом увольняются военнослужащие, срок призыва которых истек. Также кабмину, региональным властям и призывным комиссиям поручено обеспечить проведение призыва.