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10:50 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре — декабре 2019 года 132 тысяч человек, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Источник: РИА Новости

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2019 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” (далее — Федеральный закон “О воинской обязанности и военной службе”) призыву на военную службу, в количестве 132 000 человек», — говорится в указе.

Кроме того, документом увольняются военнослужащие, срок призыва которых истек. Также кабмину, региональным властям и призывным комиссиям поручено обеспечить проведение призыва.

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Источник:©РИА "Новости"
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