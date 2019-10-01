11:48 (мск), источник: RNS
В России могут смягчить правила приема в гражданство
Обязательное требование об отказе от иностранного гражданства может быть в будущем исключено из правил приема в гражданство РФ, говорится в прогнозе
«В перспективе реализация мер миграционной политики позволит … исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации», — говорится в документе.
В настоящее время для получения гражданства РФ в общем порядке (статья 13 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации») иностранные граждане должны обратиться в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе от имеющегося у них иностранного гражданства.
В соответствии с законодательством, отказ от иностранного гражданства не требуется в случае, если это предусмотрено международным договором России, законом «О гражданстве Российской Федерации», или если отказ от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от человека причин.