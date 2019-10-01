Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Что написано в жалобе сотрудника разведки на президента США Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки
Фоторепортажи
16Как выглядит крупнейший аэропорт в мире
14Битва за Москву
14:06 (мск), источник: РИА Новости

Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, соответствующий федеральный закон опубликовали на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Конвенция была подписана в Актау 12 августа 2018 года.

Государственная дума приняла документ 19 сентября, Совет Федерации одобрил его 25 сентября.

Конвенция закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря.
Читайте также
Почему Каспийское море нельзя назвать ни морем, ни озером?

Вводятся механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другие вопросы сотрудничества прибрежных государств.

Один из основных принципов конвенции — отсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих странам региона.

В пояснительной записке к федеральному закону говорится, что конвенция должна сделать отношения партнеров по региону более стабильными и предсказуемыми. Условия расширения сотрудничества в области безопасности, транспорта и судоходства, рыболовства, разведки и добычи углеводородов станут более благоприятными.

Читайте также
 'Мисс Украина' отказалась давать интервью на украинском языке
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Минздрав поддержал руководство онкоцентра в конфликте с врачами
Начальник аэродрома в Ижме, спасший Ту-154, уходит на пенсию
Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным
Пострадавший при нападении сотрудник СК умер в реанимации
Богатых россиян обяжут платить налоги по-новому
От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн
Минтруд предупредил о рисках резкого сокращения рабочей недели
Здоровье
Женщины чаще умирают от болезни, которая считается мужской Врачи подсознательно не замечают симптомы.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Новый RAV4 для России: раскрыты цены и комплектации В новом поколении кроссовер, выпуск которого наладят на российском заводе марки, впервые получит системы от Land Cruiser 200
Кино
Анджелина Джоли с детьми и отцом на премьере «Малефисенты 2» Родные поддержали актрису, представившую фильм, в котором она сыграла злую колдунью
Недвижимость
Сделать ремонт и выжить. Как выбрать цвет стен в интерьере
В Пекине открылся самый большой в мире аэропорт — в форме морской звезды
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Популярные темы на «Детях»
Дитачка. До какого возраста? 311
На ковре из желтых листьев... 278
Дочь и мой мужчина 205
Что за чувство? 170
Леди
Меган Маркл вышла в свет в платье за $148 в Йоханнесбурге Герцогиня Сассекская выбрала демократичный бренд для посещения творческих мастерских.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь