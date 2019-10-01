Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученый NASA: жизнь на Марсе могут найти в 2021 годуНо мир к этому не готов
Фоторепортажи
14Битва за Москву
20Скончался экс-президент Франции Жак Ширак
16:49 (мск), источник: Известия

Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

Небольшой инцидент произошел возле президентского дворца в Армении, до заседания Высшего евразийского экономического совета. Журналистка грузинского телеканала «Рустави 2» попыталась задать вопросы российскому лидеру Владимиру Путину после фотографирования.

Источник: Известия

«Когда вы начнете выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году? Когда выйдут войска из оккупированных территорий Грузии?» — выкрикнула корреспондент, ее слова приводит Sputnik Армения во вторник, 1 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы всегда выполняем свои обещания», — с улыбкой ответил российский лидер.

Читайте также
«Россия получила главное — мир»

Как отмечает агентство, журналистка вряд ли услышала реплику Путина, поскольку ее попросили отойти сотрудники безопасности.

Грузинские войска в августе 2008 года обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал, а также предприняли попытку установить контроль над регионом. Россия ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных. Многие жители республики впоследствии приняли российское гражданство. Позже РФ признала суверенитет данной территории.

Власти Грузии считают посещение Южной Осетии и без разрешения Тбилиси незаконным.

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.

40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий
Читайте также
 Выход платный: на сокращение чиновников за три года потратят 5 млрд
Границы ключ: введут ли в Донбасс миротворцев Лукашенко
Минздрав поддержал руководство онкоцентра в конфликте с врачами
Персональные данные 20 млн россиян оказались в открытом доступе
Китай на параде показал новейшие ракеты (фото)
Сотрудник СК умер в реанимации после нападения в Москве
От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн
Минтруд предупредил о рисках резкого сокращения рабочей недели
Здоровье
Женщины чаще умирают от болезни, которая считается мужской Врачи подсознательно не замечают симптомы.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Новый RAV4 для России: раскрыты цены и комплектации В новом поколении кроссовер, выпуск которого наладят на российском заводе марки, впервые получит системы от Land Cruiser 200
Кино
Анджелина Джоли с детьми и отцом на премьере «Малефисенты 2» Родные поддержали актрису, представившую фильм, в котором она сыграла злую колдунью
Недвижимость
Сделать ремонт и выжить. Как выбрать цвет стен в интерьере
В Пекине открылся самый большой в мире аэропорт — в форме морской звезды
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Дети
46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз У актрисы уже есть взрослый сын Андрей
Леди
Меган Маркл вышла в свет в платье за $148 в Йоханнесбурге Герцогиня Сассекская выбрала демократичный бренд для посещения творческих мастерских.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь