Порошенко: Подписание «формулы Штайнмайера» может привести к снятию санкций с России

«Никакой “формулы Штайнмайера”, как составляющей Минских соглашений, не существует! Подписание формулы русского происхождения (формулы Путина) де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против России. А также: легитимизации оккупированного РФ Донбасса, легитимизации незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма», — сообщил Порошенко в Facebook.
«Мы не допустим такого сценария развития событий. Мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов. Мы не дадим разрушить Украинское государство!», — подчеркнул он.
Ранее 1 октября Украина на очередном заседании контактной группы в Минске утвердила «формулу Штайнмайера», направленную на урегулирование ситуации на востоке страны. Подпись под документом, который ранее согласовали советники глав «нормандской четверки», поставил представляющий Киев Леонид Кучма. Также «формулу Штайнмайера» подписали представители республик Донбасса, России и ОБСЕ.
Предполагалось, что документ получит всеобщее одобрение еще на прошлой встрече в Минске 18 сентября, однако в последний момент Киев отказался от согласованных ранее договоренностей, касающихся особого статуса Донбасса. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае отказа украинской стороны 1 октября подписать документ, это бы «существенно затормозило весь процесс».
В 2015 году экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил для реализации минских соглашений механизм предоставления Донбассу на постоянной основе особого статуса в составе Украины. Отмечалось, что он будет предоставлен региону в день проведения там внеочередных выборов на временной основе, а на постоянной — только после того, как комиссия ОБСЕ подтвердит легитимность выборов.
Киев вначале принял идеи немецкого министра, но украинские власти стали выставлять дополнительные условия, и процесс застопорился.
В частности, тогдашний президент Украины Петр Порошенко вовсе назвал выдумкой «формулу Штайнмайера» и заявил, что механизма, регулировавшего бы порядок проведения выборов в Донбассе, не существует.
После победы на президентских выборах Владимира Зеленского все заинтересованные стороны вернулись к обсуждению «формулы Штайнмайера». Утверждение документа, содержащего формулу политического урегулирования конфликта на востоке Украины, является важным шагом к реализации других минских соглашений и новой встрече «нормандской четверки» — лидеров Франции, Украины, России и Германии.