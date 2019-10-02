10:34 (мск), источник: Известия
«Прометеи» просят огня: системы С-500 испытали в Сирии
Тестирование новейших вооружений было признано успешным.
В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить. Испытания уже закончены и признаны успешными, рассказали «Известиям» источники в Минобороны и
От безотказной работы пункта боевого управления и нового всевысотного
В ходе испытаний, которые предшествуют поставкам в войска вооружений, особое внимание всегда уделяется бесперебойной работе всех их компонентов, отметил бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ
«Всю технику перед запуском в серию необходимо обкатать, — пояснил он “Известиям”. — Она испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ. Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. После этого все поломки и проблемы обобщают, актируют и проводят работы по их устранению. Сирия хорошо подходит для таких испытаний — там всегда жарко, много пыли. Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме — обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле».
Большое внимание во время испытаний обращают и на эргономику рабочих мест для членов экипажа, добавил эксперт.
В комплект поставки системы С-500 «Прометей» войдет и пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), пояснил главный редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев. ПБУ — мозг «Прометея».
Сюда стекается вся информация с радиолокаторов не только полка С-500, но и сторонних РЛС, зенитных комплексов и вышестоящих командных пунктов ПВО. Электроника современных ПБУ способна определять цели и раздавать команды на поражение в автоматическом режиме.
Кроме того, в набор входит радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК), который отвечает за дальний поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических целей. С-500 также необходима многофункциональная РЛС «подсветки» — ее главная задача захватить цель и довести до нее зенитные ракеты.
Для «пятисотки», как и для С-400, разработан дальний всевысотный
Напряженная обстановка в Сирийской Арабской Республике дает хорошую возможность проверить и ПБУ, и
— Всевысотный радар и ПБУ позволяют выстраивать надежную противовоздушную оборону без внешних источников информации, — отметил эксперт. — Всевысотный обнаружитель помогает вовремя отследить цели. ПБУ — грамотно распределить их между средствами ПВО того или иного района. В частности, они могут задействовать в отражении атак другие комплексы. Например, доверить «Букам» или «Панцирям» уничтожение отдельных целей. По похожему принципу сейчас строится оборона военной базы Хмеймим в Сирии.
В противном случае удар можно было бы отразить, уверен он.
Серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года, сообщил недавно глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Известно, что элементы для «Прометея» также проходили испытания на базе 185-го центра боевой подготовки и боевого применения
Подготовка
Система с высокой точностью определяет координаты и параметры движения самолетов и ракет, а также опознаёт все типы летательных аппаратов, учитывая их скорость и расположение. Современный радар станет главным элементом в автоматизированной системе управления ПВО — его планируется использовать на направлениях, где будет появляться необходимость усилить радиолокационное поле.