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10:34 (мск), источник: Известия

«Прометеи» просят огня: системы С-500 испытали в Сирии

Тестирование новейших вооружений было признано успешным.

Источник: Известия

В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить. Испытания уже закончены и признаны успешными, рассказали «Известиям» источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе.

От безотказной работы пункта боевого управления и нового всевысотного радара-обнаружителя С-500 во многом зависит эффективность всей системы, отмечают военные эксперты.

Работа на износ

В ходе испытаний, которые предшествуют поставкам в войска вооружений, особое внимание всегда уделяется бесперебойной работе всех их компонентов, отметил бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

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«Всю технику перед запуском в серию необходимо обкатать, — пояснил он “Известиям”. — Она испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ. Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. После этого все поломки и проблемы обобщают, актируют и проводят работы по их устранению. Сирия хорошо подходит для таких испытаний — там всегда жарко, много пыли. Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме — обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле».

Большое внимание во время испытаний обращают и на эргономику рабочих мест для членов экипажа, добавил эксперт.

По образцу Хмеймима

В комплект поставки системы С-500 «Прометей» войдет и пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), пояснил главный редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев. ПБУ — мозг «Прометея».

Его аппаратура обеспечивает работу целого зенитного соединения.
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Сюда стекается вся информация с радиолокаторов не только полка С-500, но и сторонних РЛС, зенитных комплексов и вышестоящих командных пунктов ПВО. Электроника современных ПБУ способна определять цели и раздавать команды на поражение в автоматическом режиме.

Кроме того, в набор входит радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК), который отвечает за дальний поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических целей. С-500 также необходима многофункциональная РЛС «подсветки» — ее главная ­задача захватить цель и довести до нее зенитные ракеты.

Для «пятисотки», как и для С-400, разработан дальний всевысотный радар-обнаружитель. Он позволяет максимально точно устанавливать координаты и траекторию полета баллистических и аэродинамических целей.

Эта РЛС способна на любых высотах находить ракеты, самолеты, вертолеты и небольшие беспилотники.
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Напряженная обстановка в Сирийской Арабской Республике дает хорошую возможность проверить и ПБУ, и радары-обнаружители, считает Дмитрий Корнев.

— Всевысотный радар и ПБУ позволяют выстраивать надежную противовоздушную оборону без внешних источников информации, — отметил эксперт. — Всевысотный обнаружитель помогает вовремя отследить цели. ПБУ — грамотно распределить их между средствами ПВО того или иного района. В частности, они могут задействовать в отражении атак другие комплексы. Например, доверить «Букам» или «Панцирям» уничтожение отдельных целей. По похожему принципу сейчас строится оборона военной базы Хмеймим в Сирии.

Такой системы обороны не было у нефтеперегонных заводов в Саудовской Аравии, которые недавно подверглись атаке беспилотников, подчеркнул Дмитрий Корнев.

В противном случае удар можно было бы отразить, уверен он.

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В центрах внимания

Серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года, сообщил недавно глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Известно, что элементы для «Прометея» также проходили испытания на базе 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области.

Подготовка офицеров-специалистов для «Прометея» началась еще в 2017 году в Военной академии Военно-космической обороны, которая находится в Твери. В структуру этого вуза входят центр обучения зенитно-ракетных войск в городе Гатчина Ленинградской области и центр радиотехнических войск во Владимире. Здесь готовят боевые расчеты для новых зенитных систем и комплексов.

Сейчас в войсках испытывают высокомобильную РЛС — «наземный АВАКС» с элементами искусственного интеллекта. Она способна в автоматическом режиме сопровождать несколько десятков целей.

Система с высокой точностью определяет координаты и параметры движения самолетов и ракет, а также опознаёт все типы летательных аппаратов, учитывая их скорость и расположение. Современный радар станет главным элементом в автоматизированной системе управления ПВО — его планируется использовать на направлениях, где будет появляться необходимость усилить радиолокационное поле.

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