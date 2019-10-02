03:08 (мск), источник: ТАСС
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
Он предназначен для того, чтобы отобрать власть у людей, считает президент США.
ТАСС, 2 октября. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал переворотом запуск в Конгрессе процедуры импичмента.
«По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее — это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку [к конституции], религию, вооруженные силы, стену на границе [с Мексикой] и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки», — написал он на своей странице в Twitter.
В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского
Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.