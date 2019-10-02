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03:08 (мск), источник: ТАСС

Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента

Он предназначен для того, чтобы отобрать власть у людей, считает президент США.

Источник: AP 2019

ТАСС, 2 октября. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал переворотом запуск в Конгрессе процедуры импичмента.

«По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее — это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку [к конституции], религию, вооруженные силы, стену на границе [с Мексикой] и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки», — написал он на своей странице в Twitter.

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В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

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