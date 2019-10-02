05:33 (мск), источник: ТАСС
Сенаторы США просят ввести санкции за «преследование оппозиции» в России
Законодатели призвали задействовать «акт Магнитского» в отношении российских чиновников.
ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/.
Об этом говорится в распространенном во вторник вечером совместном письме Рубио и Кардина, под которым стоят подписи еще девяти американских законодателей.
«Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, заключения под стражу по политическим причинам многих граждан, — отмечается в послании. — Призываем задействовать акт “О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского” и “Глобальный акт Магнитского” и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти нарушения прав человека».
«В то время как против некоторых лиц санкции были введены, в отношении многих других, включая генерального прокурора Юрия Чайку, министра юстиции Александра Коновалова <…>, нет», — говорится в тексте.
Акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Он предусматривает применение односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года американские законодатели приняли законопроект, предусматривающий возможность распространения действия «акта Магнитского» на другие страны, а не только на Россию.