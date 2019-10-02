В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Как отметили Пушилин и Пасечник, ДНР и ЛНР теперь сами решат, на каком языке говорить, какой будет экономика, как будет формироваться судебная система, «как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией».
«И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. <…> Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — подчеркнули Пушилин и Пасечник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании «формулы Штайнмайера». Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.
В российском МИД позитивно оценили такой шаг Киева. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей.