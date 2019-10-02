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11:14 (мск), источник: РИА Новости

В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Подписанием «формулы Штайнмайера» Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Источник: РИА "Новости"

Как отметили Пушилин и Пасечник, ДНР и ЛНР теперь сами решат, на каком языке говорить, какой будет экономика, как будет формироваться судебная система, «как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией».

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«И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. <…> Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — подчеркнули Пушилин и Пасечник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании «формулы Штайнмайера». Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после публикации отчета ОБСЕ об итогах выборов.

В российском МИД позитивно оценили такой шаг Киева. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей.

Владимир Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»
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05:12 (мск)© Ньюстюб
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