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14:00 (мск), источник: РИА Новости

Киев обнародовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Опубликовано письмо о согласовании Киевом «формулы Штайнмайера», которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма.

Фотокопию послания на имя спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика выложила в фейсбуке пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

В тексте письма говорится, что «украинская сторона принимает текст формулы», которую согласовали советники руководителей Украины, ФРГ, Франции и России 11 сентября 2019 года.

О согласовании Киевом этого документа накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Формула» подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины. После этого, если наблюдатели ОБСЕ признают, что выборы соответствуют стандартам организации, в силу вступает закон об особом статусе Донбасса.

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Зеленский пояснил, что «формула» будет имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет. Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

При этом украинский лидер подчеркнул, что Киев не пойдет на проведение выборов, если в Донбассе будут присутствовать военные.

Кроме этого, Зеленский рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в нормандском формате.

«Формулу» предложил Франк-Вальтер Штайнмайер — президент Германии, бывший председатель ОБСЕ и экс-министр иностранных дел ФРГ.

Владимир Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»
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