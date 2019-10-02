Киев обнародовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»

Фотокопию послания на имя спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика выложила в фейсбуке пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.
В тексте письма говорится, что «украинская сторона принимает текст формулы», которую согласовали советники руководителей Украины, ФРГ, Франции и России 11 сентября 2019 года.
О согласовании Киевом этого документа накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Формула» подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины. После этого, если наблюдатели ОБСЕ признают, что выборы соответствуют стандартам организации, в силу вступает закон об особом статусе Донбасса.
Зеленский пояснил, что «формула» будет имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет. Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.
При этом украинский лидер подчеркнул, что Киев не пойдет на проведение выборов, если в Донбассе будут присутствовать военные.
Кроме этого, Зеленский рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в нормандском формате.
«Формулу» предложил Франк-Вальтер Штайнмайер — президент Германии, бывший председатель ОБСЕ и экс-министр иностранных дел ФРГ.