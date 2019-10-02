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13:40 (мск), источник: РИА Новости

В Минобороны опровергли сообщения об испытаниях С-500 в Сирии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Никакой необходимости в испытаниях и использовании зенитных ракетных комплексов С-500 на территории Сирии не было и нет, рассказали газете «Известия» в российском военном ведомстве.

Источник: РИА Новости

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе сообщили о тестировании в Сирии С-500.

«С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что в созданной эшелонированной системе ПВО, выстроенной для надежного прикрытия с воздуха российских военных объектов Тартус и Хмеймим, задействованы новейшие российские комплексы С-400, «Панцирь-С», «ТОР-М2» и истребители Су-35С во всем диапазоне высот и скоростей.

«Что касается испытаний ЗРС С-500 в сложных климатических условиях, то, по данным Минобороны, на российском полигоне “Ашулук” условия эксплуатации для любых комплексов ПВО нисколько не легче», — добавляется в сообщении «Известий».

Как отметили в Минобороны, опыт использования различных российских средств ПВО в Сирии безусловно учитывается при разработке перспективных систем вооружения, а также отдельных узлов и подсистем. При необходимости отдельные элементы создаваемых систем могут испытываться в реальных боевых условиях.

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