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14:29 (мск), источник: BFM.ru

Владимир Путин присвоил Сергею Чемезову звание Героя России

Указ не опубликован на сайте Кремля, однако собеседники газеты «Ведомости» утверждают, что его подписали несколько недель назад. Всего в России немногим более тысячи человек, которым присвоено звание Героя России.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент Владимир Путин присвоил главе «Ростеха» Сергею Чемезову звание Героя России. На сайте Кремля информации об этом нет, однако собеседники газеты «Ведомости» уверяют, что соответствующий указ был подписан несколько недель назад.

Источник издания в Кремле уточняет, что этого звания Чемезов удостоен за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны.

Сергей Чемезов возглавляет крупнейшую корпорацию, которая создает, производит и продает военную технику и оружие. За это время «Ростех» стал еще заниматься IT, телекоммуникациями и фармацевтикой. В прошлом году компания экспортировала продукцию на рекордную для себя сумму — почти 14 млрд долларов.

Чемезов, как и Путин, выходец из органов безопасности. Они служили в Германии в конце 1980-х. Под руководством Путина Чемезов работал в конце 1990-х в администрации президента. Вполне вероятно, нынешнее награждение свидетельствует о том, что Чемезова готовят к новой должности, не исключает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

Чемезов — один из ближайших соратников Владимира Путина, с которым они познакомились еще в ГДР, где, как известно, Путин проходил службу в резидентуре, а Чемезов возглавлял промышленное объединение «Луч». Это [награда] подтверждение того, что президент ценит усилия Чемезова и что влияние господина Чемезова продолжает расти. Я не исключаю, что, может быть, эта награда — намек на какие-то новые возможности. Если речь о том, чтобы работать в системе исполнительной власти, Чемезова для начала нужно сделать популярным, что в последние недели и месяцы и происходит, то есть цитируемость его растет. Чемезов вполне положительно воспринимается, в том числе прогрессивной и умеренно либеральной частью нашей общественности. Поэтому, наверное, эту фамилию мы с вами еще услышим, не только в связи с награждениями.
Константин Калачёв
руководитель «Политической экспертной группы»

В прошлом году Путин присвоил звания Героя России Сергею Кириенко и Юрию Борисову, тоже отвечающих за оборонку. Указы, как и в случае с Сергеем Чемезовым, не были опубликованы на сайте Кремля.

Звание Героя России считается высшей наградой. Оно присваивается только раз в жизни за заслуги, связанные с совершением подвига. Точное число награжденных неизвестно из-за режима секретности. По оценкам, сейчас в списке 1100 человек.

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