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13:43 (мск), источник: RNS

В Кремле опровергли увольнение главы ФСИН

Указа об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадия Корниенко не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Указа (об отставке Корниенко) не было, он не публиковался», — приводит его слова ТАСС.

Накануне, 1 октября, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что Корниенко был освобожден от должности. По словам собеседника агентства, его отставка связана с достижением предельного возраста нахождения на службе (30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет).

Отставку Корниенко также подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которая занимается контролем за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.

Корниенко родился 30 сентября 1954 года в поселке Лахденпохья Карельской АССР. До 2001 года он служил в органах государственной безопасности. 25 июня 2012 года указом президента России он был назначен директором Федеральной службы исполнения наказаний.

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