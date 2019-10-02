13:43 (мск), источник: RNS
В Кремле опровергли увольнение главы ФСИН
Указа об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадия Корниенко не было, заявил
«Указа (об отставке Корниенко) не было, он не публиковался», — приводит его слова ТАСС.
Накануне, 1 октября, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что Корниенко был освобожден от должности. По словам собеседника агентства, его отставка связана с достижением предельного возраста нахождения на службе (30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет).
Отставку Корниенко также подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которая занимается контролем за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.
Корниенко родился 30 сентября 1954 года в поселке Лахденпохья Карельской АССР. До 2001 года он служил в органах государственной безопасности. 25 июня 2012 года указом президента России он был назначен директором Федеральной службы исполнения наказаний.