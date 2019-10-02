13:47 (мск), источник: Интерфакс
Кремль позитивно оценил решение Киева по «формуле Штайнмайера»
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — В Кремле позитивно оценили решение официального Киева, подтвердившего «формулу Штайнмайера».
«Само подтверждение Штайнмайера (“формулы Штайнмайера” — ИФ), кстати говоря, которая была принята всеми участниками “нормандской четверки”, включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее», — сказал
Ранее в октябре стало известно, что участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента Германии