Путин прокомментировал последствия атаки дронов в Саудовской Аравии

«Это деструктивное событие, которое привело к самым серьёзным последствиям для мирового энергетического рынка, но не думаю, что те, кто реально планировал и осуществлял эту акцию, достигли своей цели. Колебания на рынке возникли, потери для Саудовской Аравии были большие, но эти колебания были кратковременными. В течение недели всё восстановилось, и сейчас цена на нефть уже упала ниже $60 за баррель», — отметил он.
Они (атаки. — RNS) не приводят к нужному эффекту для тех, кто планирует и осуществляет подобные акции, но это вредит мировой экономике, потребителям, прежде всего.
Владимир Путинпрезидент РФ
Атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco произошли 14 сентября городах Хурайс и Абкаик, сообщало Saudi Press Agency. Из-за взрывов были временно приостановлены производственные операции на этих объектах. Как признали в Эр-Рияде, из-за взрывов остановились мощности, добывающие 5,7 млн баррелей нефти в сутки. В целом, суточная нефтедобыча королевства сократилась почти вдвое. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы.
На фоне атак 16 сентября цена на нефть Brent в ходе торгов выросла на 19% — до $71,62 за баррель. Впоследствии цена снизилась.