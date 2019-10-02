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15:59 (мск), источник: ТАСС

Путин проведет 4 октября заседание Наблюдательного совета «Россия — страна возможностей»

В рамках мероприятия будут рассмотрены идеи новых проектов для платформы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 4 октября на базе образовательного центра «Сириус» расширенное заседание Наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» в Сочи. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

«В рамках мероприятия будут озвучены ключевые результаты работы платформы “Россия — страна возможностей”, рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию», — подчеркивает пресс-служба.

Ключевая цель автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Путин.

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