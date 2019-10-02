Путин ответил на вопрос о возможности вмешательства РФ в будущие выборы в США

«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно?» — сказал Путин в шутливом тоне, отвечая на вопрос американского модератора о том, попытается ли Россия вмешаться в выборы в США в 2020 году.
Российский лидер также подчеркнул, что прогресса в отношениях России и США пока нет. Однако, по его словам, Москва рассчитывает, что рано или поздно здравый смысл в Вашингтоне в этом вопросе возобладает.
«Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы — хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы Соединенных Штатов, сыграют свою роль, и отношения между Россией и Соединенными Штатами вернутся в нормальное состояние», — подчеркнул Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
Президент отметил, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США. «Просто ни одного. Если вы другого мнения, тогда скажите об этом обоснованно и с какими-то доказательствами», — добавил он.
Путин отметил позицию президента США Дональда Трампа, который, по мнению российского лидера, не меняется в отношении России и стремится восстановить с ней отношения.
«Мы это приветствуем и будем использовать любую возможность для того, чтобы эти планы были реализованы», — сказал он и добавил, что у него с главой Белого дома никогда не было близости в отношениях, однако есть деловые и достаточно доверительные отношения.
Комментируя телефонный скандал в США и заявления американских сенаторов о необходимости публикации его переговоров с Трампом, Путин заявил, что не против публикации этих записей. По его словам, в них нет ничего, что могло бы компрометировать американского президента.
Путин отметил, что попытки правящих кругов США использовать доллар в качестве политического оружия — большая ошибка. Российский лидер обратил внимание на снижение доверия к американскому доллару, которое проявилось в снижении доли американской валюты в мировых расчетах. Глава государства выразил надежду, что в Вашингтоне переосмыслят политику использования доллара в качестве давления на другие страны и подчеркнул, что Россия и ее партнеры в рамках Евразийского экономического союза для расчетов используют российский рубль.