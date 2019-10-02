Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной

«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года… мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно — существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать — то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку», — сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума «Российская энергетическая неделя».
МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером Российской энергетической недели.