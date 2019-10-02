Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Юрий Левитан озвучивал историю СССРТалант великого диктора, по легенде, открыл Сталин
Фоторепортажи
10Лучший вид на Эльбрус
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
15:44 (мск), источник: РИА Новости

Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года… мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно — существуют внутриукраинские законодательные и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать — то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку», — сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

Переговоры России, Украины и ЕС о транзите газа
Во время загрузки произошла ошибка.
20 сентября© Ньюстюб
 Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу имплантатам
Путин пошутил о планах вмешаться в американские выборы
Расширен список профессий, дающих право на получение гражданства
Российские пограничники открыли огонь по кораблю из КНДР
Командиру аварийно севшего SSJ-100 в Москве предъявили обвинение
Как выглядят «турецкие Мальдивы» (фото)
Путин проведет заседание совета «Россия - страна возможностей»
В Тихом океане нашли мужчин, дрейфующих на пакетах с наркотиками
Здоровье
Женщины чаще умирают от болезни, которая считается мужской Врачи подсознательно не замечают симптомы.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Скандал с Lamborghini и «скорой»: водитель задержан Инцидент произошел в районе дома номер 88 по Волоколамскому шоссе.
Кино
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС Комик заключил эксклюзивный контракт с телеканалом
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
Северный Квинсленд, Австралия 460
Восточные сказки 403
Это что - бедность? жадность? скудность ума? невоспитанность? 328
Депрессия 192
Леди
Чувственная Светлана Ходченкова украсила обложку глянца Актриса снялась в чувственной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь