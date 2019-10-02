Путин сделал замечание корреспонденту NBC за искажение смысла своих слов

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в эти дни в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В среду состоялось пленарное заседание, в котором принял участие президент РФ. Модератором этой сессии выступил корреспондент NBC News Кир Симмонс.
Симмонс, задавая свой вопрос президенту РФ, сказал, что в интервью Financial Times Путин якобы прогнозировал конец либеральной демократии, и «по сути дела это означает конец западного образа ведения бизнеса», на что Путин ответил: «Это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал».
«Так интерпретируют те, кто хотят думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали. Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации», — подчеркнул он.
«Я сказал в интервью Financial Times, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная верная в мире, что мир гораздо разнообразнее, он развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот я о чем говорил. Я и сейчас готов подтвердить этот свой тезис», — добавил Путин.
Третий международный форум РЭН проходит в центральном выставочном зале «Манеж». Он стартовал в среду и продлится до 5 октября.