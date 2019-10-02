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18:15 (мск), источник: Ведомости

Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН

Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы.

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«То, что молодые люди — подростки — обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и очень хорошо, их, безусловно, нужно поддержать», — отметил Путин. Но, по его словам, когда их «кто-то использует в своих интересах», это достойно осуждения.

По мнению Путина, Грете не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен, быстро развивается и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции».

«А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию Солнца, которой в Африке достаточно. Кто-нибудь объяснил, чего это стоит?» — задался вопросом президент. Он добавил, что нужно поддержать идеи, связанные с развитием возобновляемых источников энергии, но исходить из реалий.

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Шведская экоактивистка Тунберг 23 сентября выступила с эмоциональной речью на саммите ООН в Нью-Йорке, посвященном проблеме климата. Она раскритиковала мировых лидеров (в зале присутствовали Ангела Меркель и Эммануэль Макрон) за неспособность справиться с экологическим кризисом. «Мы стоим на пороге массового вымирания, и все, что вы можете обсуждать, — это деньги и вечный экономический рост», — сказала она. Рефреном в ее речи звучала фраза «Как вы смеете» (How dare you). Девочка добавила, что политики украли у нее детство. Выступление вызвало реакцию по всему миру: о нем, как и о самой Тунберг, говорили и писали не только СМИ и пользователи соцсетей, но и мировые лидеры. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter иронично назвал активистку «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

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