18:12 (мск), источник: m24.ru
Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной
По словам президента, возможно продление на год.
Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил Владимир Путин.
«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года… мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно, …то мы просто готовы продлить на
В 2015 году Украина перестала закупать газ у России. Теперь Киев закачивает в хранилища более дорогое топливо, приобретаемое по реверсу в Европе: Словакии, Венгрии и Польше.
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что Россия «готовится к новой газовой войне». Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус, в свою очередь, предупредил о трех энергетических кризисах, с которыми столкнется Украина: нефтепродуктов, электроэнергетики и газа.
В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить 4,7 миллиарда долларов за недоставку газа на транзит. При этом «Нафтогаз» должен возместить РФ более двух миллиардов долларов за поставленное топливо.
В сентябре Брюсселе состоялись переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС. Витренко подчеркнул, что Киев потребует от Москвы компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
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