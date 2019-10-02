Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия испытала новую крылатую ракету «Оникс» Российский передвижной береговой оборонный комплекс «Бастион», произвел запуск крылатой ракеты «Оникс»
Фоторепортажи
14Битва за Москву
20Скончался экс-президент Франции Жак Ширак
18:12 (мск), источник: m24.ru

Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной

По словам президента, возможно продление на год.

Источник: Пресс-служба Президента России

Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил Владимир Путин.

Читайте также
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

«Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года… мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно, …то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку», — передает РИА Новости слова президента, озвученные им на встрече с главами профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также утверждал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. По его мнению, это возможно при урегулировании отношений между заинтересованными компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметрах сделки и стабильной политической обстановке.

В 2015 году Украина перестала закупать газ у России. Теперь Киев закачивает в хранилища более дорогое топливо, приобретаемое по реверсу в Европе: Словакии, Венгрии и Польше.

Контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце года.
Читайте также
Трамп, атаки дронов и газ: Путин выступил на «Энергетической неделе»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что Россия «готовится к новой газовой войне». Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус, в свою очередь, предупредил о трех энергетических кризисах, с которыми столкнется Украина: нефтепродуктов, электроэнергетики и газа.

В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить 4,7 миллиарда долларов за недоставку газа на транзит. При этом «Нафтогаз» должен возместить РФ более двух миллиардов долларов за поставленное топливо.

В сентябре Брюсселе состоялись переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС. Витренко подчеркнул, что Киев потребует от Москвы компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

Читайте также

Переговоры России, Украины и ЕС о транзите газа
Во время загрузки произошла ошибка.
20 сентября© Ньюстюб
 МГУ лидирует среди вузов России в мировом рейтинге по гуманитарным наукам
Собянин пригласил москвичей на экскурсии в Центр профориентации метро
«Не разделяю восторгов»: Путин — о выступлении Греты Тунберг
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 предъявили обвинение
Российские пограничники открыли огонь по кораблю из КНДР
Как выглядят «турецкие Мальдивы» (фото)
В Сети стали популярными «плохие» рисунки животных (фото)
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Здоровье
Женщины чаще умирают от болезни, которая считается мужской Врачи подсознательно не замечают симптомы.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Водитель шокировал полицию «царь-грыжей» на колесе (фото) По требованию полицейского водитель немедленно направился в шиномонтаж для установки новой покрышки
Кино
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС Комик заключил эксклюзивный контракт с телеканалом
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Бывшая теща Хабенского показала его фото с сыном В сети появились редкие кадры.
Леди
Чувственная Светлана Ходченкова украсила обложку глянца Актриса снялась в чувственной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь