18:04 (мск), источник: РИА Новости
Говорить о снятии санкций с России рано, заявила Меркель
БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
«Что касается Украины, то мы достигли прогресса, но еще много дальнейших шагов последует. Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции», — сказала Меркель.
Отношения РФ и западных стран ухудшились