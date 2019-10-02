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18:04 (мск), источник: РИА Новости

Говорить о снятии санкций с России рано, заявила Меркель

БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.

Источник: РИА Новости

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.

«Что касается Украины, то мы достигли прогресса, но еще много дальнейших шагов последует. Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции», — сказала Меркель.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

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