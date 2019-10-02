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20:01 (мск), источник: ТАСС

Заседание Госсовета, посвященное здравоохранению, пройдет в конце октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин анонсировал проведение в конце октября заседания Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе и на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета», — сказал Путин на совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

Президент напомнил, что поручал правительству к 1 октября подготовить предложения о модернизации первичного звена здравоохранения. По его словам, эта тема — чувствительна для граждан.

«Речь идет о ФАПах [фельдшерско-акушерских пунктах], поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях, то есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день своей жизни», — уточнил президент.

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Путин подчеркнул, что важно не только отношение людей к системе здравоохранения, но и то, что от эффективности и качества работы медиков зависит продолжительность жизни людей, показатели демографии и здоровье нации в широком смысле слова.

Государственный совет — совещательный орган под председательством президента России, призванный помочь взаимодействию разных органов власти. Членами Государственного совета являются председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители фракций в Госдуме и руководители всех регионов РФ.

Заседания Госсовета проходят, как правило, дважды в год. Предыдущее такое мероприятие, состоявшееся 26 июня, было посвящено развитию сети автодорог и обеспечению безопасности дорожного движения. Помимо этого, Путин регулярно проводит заседания президиума Госсовета по различным вопросам.

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