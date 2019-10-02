19:02 (мск), источник: Интерфакс
Начавший избирательную кампанию сенатор Берни Сандерс перенес операцию на сердце
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Участник президентской гонки в США, 78-летний демократ Берни Сандерс отменил предвыборные мероприятия
Хирургическое вмешательство было внеплановым. Сандерсу стало нехорошо 1 октября во время очередного мероприятия. Его осмотрели врачи и решили отправить его в операционную. Там ему поставили два стента, расширяющих сосуды. После операции он уже пришел в себя, он разговаривает и у него хорошее настроение, заявили в штабе.
Вечером во вторник менеджер кампании Сандерса Фаиз Шакир в ходе телеконференции с избирателями отмечал успехи в сборах пожертвований на кампанию, но ничего не сказал о проблемах политика со здоровьем, отмечает АР.
Ранее Сандерс отменил несколько мероприятий в Южной Каролине
Берни Сандерс — самый возрастной из демократов, претендующих на участие в президентских выборах. Кроме него, еще двух выдвиженцам больше 70. АР напомнило, что это обстоятельство вызвало споры о том, не нужно ли партии поддержать новое поколение политиков.
Первый внутрипартийные праймериз демократы проведут 11 февраля 2020 года в
В 2016 году Сандерс был одним из основных претендентов в кандидаты в президенты наряду с Хиллари Клинтон. Бывшая госсекретарь выиграла праймериз, но на выборах уступила республиканцу Дональду Трампу.
Сандерс с 2007 года является сенатором от Вермонта.