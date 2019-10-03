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2 октября, источник: РИА Новости

Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.

Источник: РИА Новости

Об этом глава государства заявил на совещании в Кремле, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

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«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло», — сказал президент.

Как отметил президент, от эффективности и качества работы врачей зависит очень многое: продолжительность жизни людней, демография и здоровье нации.

Путин также пообещал также провести в октябре заседание Госсовета по вопросам здравоохранения.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова предложила закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медработников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней заработной платы не ниже закрепленного в майском указе стандарта.

По ее словам, переход на новую систему оплаты труда медработников займет не менее двух лет.

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