Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США

04:10 (мск), источник: Lenta.Ru
«Именно сегодня, 70 лет назад, председатель Мао [Цзэдун] встал тут же и торжественно объявил всему миру об основании Китайской Народной Республики, что ознаменовало собой конец более чем столетнего периода унижений и страданий, которые претерпела страна», — сказал на открытии мероприятия глава КНР Си Цзиньпин. «Лента.ру» рассказывает об основных образцах вооружений, представленных на параде, которые, по мнению Пекина, способны обеспечить дальнейшую независимость страны.
Дальность жидкостной двухступенчатой баллистической ракеты DF-5B варьируется в пределах 12 000−15 000 километров. Разделяющаяся головная часть (РГЧ) ракеты включает, по разным оценкам, от 3 до 8 блоков индивидуального наведения (ИН). Круговое вероятное отклонение (КВО) DF-5B — около 800 метров. Мощность каждого блока ИН ракеты — примерно 1 мегатонна (в тротиловом эквиваленте).
Конструктивно DF-17 представляет ускоритель баллистической ракеты DF-16B с гиперзвуковым управляемым боевым блоком
Дальность твердотопливной баллистической ракеты DF-26 оценивается в 3 000−5 500 километров. КВО — 150−450 метров. DF-26 является первой китайской баллистической ракетой, допускающей оснащение конвенциональной боевой частью, которая способна с расстояния в 4 000 километров поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане.
По этой причине DF-26 в китайской прессе нередко называется «убийцей Гуама». США настолько обеспокоились китайской ракетой, что с августа по сентябрь 2018 года провели первое в истории учебное развертывание на авиабазе
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-31AG, первые изображения которой в китайском сегменте сети появились в 2013 году, первоначально была известна как DF-31B. Первые летные испытания оружия состоялись в 2015 году. Широкой общественности ракета представлена в 2017 году. DF-31AG является усовершенствованной DF-31A, получившей РГЧ с несколькими блоками ИН. Дальность твердотопливной трехступенчатой ракеты превышает 11 000 километров. КВО DF-31AG — около 150 метров.
МБР DF-41, считающаяся самым мощным и дальнобойным оружием Китая, впервые представлена именно на прошедшем параде. Максимальная дальность DF-41 оценивается в 15 000 километров. РГЧ ракеты включает, по разным оценкам, от 3 до 10 блоков ИН, в том числе с ядерным оснащением, средствами прорыва противоракетной обороны (ПРО) противника и ложными мишенями. В максимальной версии боевая часть МБР представлена, предположительно, ядерным моноблоком мощностью 1 мегатонна.
Разработка DF-41 началась в конце прошлого — начале текущего веков. Первый полет МБР состоялся, согласно данным американской разведки, в июле 2012 года. На вооружение DF-41 начала поступать в 2017 году. Западного побережья США ракета способна достичь за 30 минут, европейской части России — за 20 минут. Впрочем, последнего российские официальные лица не ожидают, несмотря на развертывание DF-41 в
Впервые представленная на параде сверхзвуковая стратегическая крылатая ракета DF-100 (другое название — CJ-100) предназначена для поражения сильно укрепленных сооружений, в частности, подземных бункеров, или, по других данным, крупных морских целей. Дальность оружия оценивается в 2 000−3 000 километров.
Баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Julong-2 (JL-2) получают (по 12 единиц) атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 094 (Jin). Дальность действия таких ракет оценивается в 8 000−12 000 километров. Шесть АПЛ проекта 094 составляют основу морской компоненты формирующейся китайской ядерной триады.
В настоящее время Пекин на основе DF-41 разрабатывает для подлодок проекта 096 ракеты JL-3, первые летные испытания которых состоялись в ноябре 2018 года.
Пока же АПЛ проекта 094, особенно в области малошумности, сопоставимы с советскими и западными субмаринами второго поколения.
Внешне беспилотная подводная лодка HSU001, впервые представленная на параде, напоминает уменьшенную американскую Orca («Косатка») компании Boeing. В отличие от второй, первая получила не один, а два гребных винта. Точное назначение HSU001 не известно, вероятно, беспилотная субмарина способна выполнять глубоководную разведку, проводить противоминные работы и, конечно, переносить оружие.
В отличие от GJ-11, два экземпляра сверхзвуковых разведывательных БПЛА WZ-8, показанных на параде, скорее всего близки к реальным образцам, поскольку над такими дронами Поднебесная работает достаточно продолжительное время. Внешне WZ-8 напоминает запускаемый с американского стратегического бомбардировщика B-52H БПЛА D-21B, который США в марте 1971 года потеряли над Китаем. Вероятно, именно поэтому представленный на параде экземпляр WZ-8, подобно D-21B, получил в верхней части фюзеляжа точки крепления и оказался лишен воздухозаборников.
Наиболее вероятным кандидатом на запуск WZ-8 является H-6N — созданный на основе советского Ту-16 средней дальности китайский стратегический бомбардировщик. Представленная на параде модификация H-6N отличается наличием штанги для воздушной дозаправки, позволяющая существенно расширить дальность полета китайского самолета. Последнее обстоятельство, с некоторыми оговорками, может послужить достаточным основанием для того, чтобы считать Китай третьей страной в мире, после США и России, обладающей полноценной ядерной триадой.
Одной из перспективнейших ракет, которые получит H-6N, считается CH-AS-X-13, которая, предположительно, оказывается адаптированной для воздушного запуска двухступенчатой твердотопливной баллистической ракетой DF-21D. Оценка дальности полета CH-AS-X-13 — 3 000 километров. Поскольку H-6N имеет боевой радиус около 6 000 километров, то, запускаемая с бомбардировщика, CH-AS-X-13 способна достичь США.
Однако и сама DF-21D, показанная на параде, представляет серьезную опасность для потенциальных противников Китая, поскольку является первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой (дальностью 2 700 километров): считающееся «убийцей авианосцев» оружие фактически послужило одной из основных причин прекращения действия
И это не все. В настоящее время DF-21D модернизируется до DF-21G, отличающейся на 30 процентов увеличенной мощностью, а также мобильной пусковой установкой, способной к перемещению в условиях бездорожья.