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06:02 (мск), источник: Аргументы и факты

«В рыло хлопну». Как наказали чиновников, оскорблявших народ?

Иркутская чиновница, назвавшая пострадавших от паводков «бичами» и «быдлом», выходит на другую работу. Как живут «слуги народа», успевшие нахамить своему «хозяину», выяснил «АиФ».

«Готовы были землю целовать»

В августе в интернет попала запись слов пресс-секретаря губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич, которая якобы комментировала встречу президента страны с пострадавшими от наводнения.

«Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в чёрном — и белые носочки. Эта шляпа у неё… Он пошёл, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком писаться от счастья», — говорил женский голос на записи.

В отношении чиновницы начали служебную проверку, она заявила, что запись сфальсифицирована. Эксперты нашли признаки монтажа, но по­длинность голоса Алашкевич подтвердили. Когда скандальная история докатилась до президента, он назвал даму «непорядочным человеком». В результате она сама подала в отставку, но пригрозила судом журналистам.

Сейчас в СМИ появилась информация, что Алашкевич переходит работать в «Корпорацию развития Иркутской области» (КРИО).
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При этом она якобы продолжит руководить пресс-службой губернатора, так как упомянутая корпорация принадлежит правительству региона. Сама Алашкевич подтвердила, что выходит на новое место работы, но говорит, что это не КРИО.

В феврале на встрече с жителями посёлка Суземка Брянской области директор коммунального предприятия «Суземкакомсервис» Сергей Цуканов заявил женщине: «Я сейчас тебя в рыло хлопну, поняла?» Визит чиновника был связан с жалобой местных жителей в администрацию района на то, что коммунальщики плохо убирают снег. Женщина попала под горячую руку. Цуканов извинился, объяснив своё поведение «тяжёлым днём». Но в итоге вынужден был уволиться… по собственному желанию.

А вот мэр города Сибай (Башкирия) Рустем Афзалов, который в те же дни на встрече с местными жителями, записавшими видеообращение к Президенту РФ об экологической катастрофе в городе, назвал инициатора обращения «козлом» и «каким-то непонятным экскрементом», до сих пор работает.

Хотя за него извиняться пришлось главе Башкирии.

«Рожать не просили»

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В прошлом году глава администрации Заволжска Ивановской области Александр Предтеченский оскорбил Анастасию Афанасьеву, пришедшую к нему на приём. Женщина рассказала, что ей как сироте администрация предоставила бесплатную квартиру, но жить там с ребёнком невозможно из-за отвратительного состояния жилья. Предтеченский в грубой форме спросил, зачем она вообще рожала ребёнка. После вмешательства главы региона чиновник по телефону извинился перед Анастасией и тему закрыли. Но уже этим летом глава Заволжска ушёл в отставку.

В марте этого года глава департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, комментируя отмену бесплатных завтраков для ряда младшеклассников, заявила, что «организация питания детей в школе — ответственность родителей». Вроде бы явного хамства в этих словах не было, но сам подход многих возмутил. Губернатор Владимир Сипягин потребовал от Беляевой объяснений, и та заявила, что «это была оговорка». Чиновница по-прежнему работает на своём месте.

Директору департамента молодёжной политики Свердловской области олимпийской чемпионке 2004 г. по художественной гимнастике Ольге Глацких прошлой осенью повезло меньше — её слова не остались без последствий. На встрече с молодёжью Кировграда Глацких заявила, что государство молодым людям «вообще ничего не должно»: «Вам должны ваши родители… Государство не просило вас рожать». Формально Глацких отделалась за свои слова выговором, однако вскоре губернатор Свердловской области расформировал весь возглавляемый ею департамент, а в новую структуру Ольгу не позвали.

В апреле Глацких заняла должность замдиректора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге, в августе там же открыла школу художественной гимнастики.

«Макарошки» для «тунеядцев»

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Некоторые чиновники уверены, что власть ничего не должна не только детям, но и гражданам любых возрастов. Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова так и написала на своей странице в соцсети при обсуждении вопроса о соцпособиях для малообеспеченных и неполных семей. По её мнению, государство не должно «всех содержать», мол, «наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение!» Потом она, правда, извинилась и… работает дальше.

Ещё круче выступил депутат Волгоградской облдумы, экс-глава регионального «Газпрома» Гасан Набиев. Он заявил, что маленькие пенсии по 7−8 тыс. руб. получают исключительно «тунеядцы и алкаши», «а у тех, кто работал нормально, — 20−25 тыс. и более». Видимо, с годовым доходом в 14 млн можно так рассуждать. Но волгоградское отделение «ЕР» решило исключить Набиева из партии и о­ставило его без депутатского мандата. Попрощалась с должностью и знаменитая «чиновница с макарошками». Год назад министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что человеку для нормального питания в месяц достаточно 3,5 тыс. руб. Она даже пообещала составить «диетическое меню» исходя из этой суммы, поскольку «макарошки всегда стоят одинаково, кефир — тоже недорого». Уже после отставки Соколовой выяснилось, что с 2013 г. она получала из бюджета матпомощь — по 200 тыс. в год. Да и после увольнения на «макарошках» ей сидеть не пришлось. Её супруг владеет несколькими предприятиями, в том числе рыбным заводом в Вольске.

Ещё в конце 2018 г. Дмитрий Медведев призвал всех чиновников «включать мозги», прежде чем делать какие-либо заявления. А тех, кто продолжит вести себя вызывающим образом, можно, по словам премьера, и к ответственности привлекать.
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Недавно в Госдуму внесли соответствующий законопроект. За обидные высказывания предлагается наказывать должностных лиц штрафом от 500 тыс. до 3 млн руб. Если же чиновник позволит себе распускать руки или угрожать оппоненту насилием, то он может отправиться за решётку на срок до 5 лет.

Однако эксперты сомневаются, что депутаты поддержат эту инициативу. Правительство и Верховный суд уже дали на неё отрицательный отзыв. «В принципе закон об оскорблении граждан властью нужен. Недавно приняли закон об оскорб­лении власти, и ситуацию надо как-то уравновесить. Но вопрос в том, будет ли закон работать. Как судье быть с высказываниями про “макарошки”? Может, чиновница просто посоветовала пенсионерам вкусно питаться, — рассуждает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — Чиновник — это сухарь, который можно намочить только сверху. То есть заставить что-то делать или не делать его может только начальство. Нужны громкие отставки. А снизу победить хам­ство и высокомерие со стороны чиновников не получится».

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