14:04 (мск), источник: RNS
Британия смягчила антироссийские санкции ради изучения Марса
Великобритания внесла поправки в закон об экспорте, который касается санкций против России, ради проекта по изучению Марса «ЭкзоМарс-2020», передает RT.
«Британия внесла поправки в закон об экспорте, касающийся санкций против России, для отражения изменений, позволяющих осуществлять некоторые виды деятельности, необходимые для проведения определённых полётов в рамках миссии ''ЭкзоМарс-2020''», — говорится в заметке.
Телеканал отмечает, что новые поправки в британское законодательство были внесены на рассмотрение парламента 9 сентября.
В законопроекте отмечается, что при условии предварительного согласования в соответствии со статьёй постановления о санкциях в отношении России может быть осуществлена продажа, импорт, поставка в Россию «некоторых веществ, предназначенных для использования в определённых пусковых устройствах или для заправки определённых спутников, либо же для проведения определённых испытаний и полётов» в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».
Авторы документа подчеркивают, что поправки были сделаны для обновления формулировок, объясняющих соответствующие предписания ЕС таким образом, чтобы эти формулировки приобрели гибкость.
RT указывает, что ЕС вывел