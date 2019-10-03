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14:04 (мск), источник: RNS

Британия смягчила антироссийские санкции ради изучения Марса

Великобритания внесла поправки в закон об экспорте, который касается санкций против России, ради проекта по изучению Марса «ЭкзоМарс-2020», передает RT.

Источник: AP 2019

«Британия внесла поправки в закон об экспорте, касающийся санкций против России, для отражения изменений, позволяющих осуществлять некоторые виды деятельности, необходимые для проведения определённых полётов в рамках миссии ''ЭкзоМарс-2020''», — говорится в заметке.

Телеканал отмечает, что новые поправки в британское законодательство были внесены на рассмотрение парламента 9 сентября.

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В законопроекте отмечается, что при условии предварительного согласования в соответствии со статьёй постановления о санкциях в отношении России может быть осуществлена продажа, импорт, поставка в Россию «некоторых веществ, предназначенных для использования в определённых пусковых устройствах или для заправки определённых спутников, либо же для проведения определённых испытаний и полётов» в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».

Авторы документа подчеркивают, что поправки были сделаны для обновления формулировок, объясняющих соответствующие предписания ЕС таким образом, чтобы эти формулировки приобрели гибкость.

RT указывает, что ЕС вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020» еще в 2017 году.

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