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12:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшего генпрокурора Украины уволили по личной просьбе Байдена

Бывший вице-президент США Джозеф Байден во время визита на Украину в декабре 2015 года лично попросил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, расследовавшего дело нефтегазовой компании Burisma Holdings, где работал сын Байдена Хантер. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности генпрокурора Украины Юрий Севрюк, передает ТАСС.

Источник: Reuters

По его словам, сразу после приезда Байдена Порошенко призвал генпрокурора подать в отставку, заявив о его плохой репутации. Также Севрюк отметил, что после увольнения Шокина США предоставили финансовую помощь Украине в размере миллиарда долларов. При этом изначально расследование дела Burisma не касалось Хантера Байдена. Однако, по его словам, были люди, которые опасались, что расследование может затронуть сына американского вице-президента.

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Ранее 3 октября сообщалось, что Шокин был вынужден прекратить расследование в отношении Burisma после разговора с послом США на Украине Джеффри Пайеттом. Американский дипломат сказал ему, что расследование должно проводиться «в белых перчатках», — по словам экс-генпрокурора, это означало, что дело должно быть приостановлено. 27 сентября появилась информация о возможном возвращении Шокина на Украину.

Скандал вокруг Хантера Байдена развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от Burisma Holdings в тот период, когда его отец занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

По данным The New York Times, Байден-младший зарабатывал в Burisma до 50 тысяч долларов в месяц и получил за несколько лет работы в компании около трех миллионов долларов.

В январе 2018 года Джо Байден рассказал, как в 2016 году после его вмешательства уволили Шокина. По словам политика, по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы он позвонил Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. Спустя шесть часов после звонка Шокина уволили. По мнению Шокина, Байден настоял на его увольнении именно из-за расследования Генпрокуратурой деятельности компании Burisma.

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