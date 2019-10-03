12:15 (мск), источник: Lenta.Ru
Бывшего генпрокурора Украины уволили по личной просьбе Байдена
Бывший
По его словам, сразу после приезда Байдена Порошенко призвал генпрокурора подать в отставку, заявив о его плохой репутации. Также Севрюк отметил, что после увольнения Шокина США предоставили финансовую помощь Украине в размере миллиарда долларов. При этом изначально расследование дела Burisma не касалось Хантера Байдена. Однако, по его словам, были люди, которые опасались, что расследование может затронуть сына американского
Ранее 3 октября сообщалось, что Шокин был вынужден прекратить расследование в отношении Burisma после разговора с послом США на Украине Джеффри Пайеттом. Американский дипломат сказал ему, что расследование должно проводиться «в белых перчатках», — по словам
Скандал вокруг Хантера Байдена развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от Burisma Holdings в тот период, когда его отец занимал пост
По данным The New York Times,
В январе 2018 года Джо Байден рассказал, как в 2016 году после его вмешательства уволили Шокина. По словам политика, по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы он позвонил Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. Спустя шесть часов после звонка Шокина уволили. По мнению Шокина, Байден настоял на его увольнении именно