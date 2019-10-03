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11:10 (мск), источник: Интерфакс

Экс-генпрокурор Украины заявил, что дело по компании сына Байдена прекратили из-за США

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Отставной генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании «Бурисма», членом совета директоров которой был в то время сын вице-президента США Джо Байдена — Хантер — под давлением со стороны Соединенных Штатов, сообщил телеканал Fox News.

Шокин, говорится в сообщении, в начале текущего года заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено «из-за страха перед Соединенными Штатами».

Согласно записям Джулиани, которые имеются в распоряжении Fox News, «Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам Шокина, означало, что ничего не надо делать».

В записках также утверждалось, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.
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Трамп просил Зеленского расследовать дела сына Байдена на Украине. Что о нем известно?

Записи Джулиани, отмечает телеканал, были в минувшую среду переданы Конгрессу Генеральным инспектором госдепартамента.

Как сообщалось, демократы в американском конгрессе инициировали расследование, целью которого является принятие решение об объявлении импичмента.

Скандальная беседа

Поводом послужила беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой президент США просил украинского коллегу активизировать расследование в отношении деятельности на Украине Хантера Байдена — сына Джо Байдена — который является наиболее вероятным противником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Дональд Трамп: Хорошо, так как я слышал, что у вас был очень хороший прокурор, а его уволили, что очень несправедливо. Многие говорят, как убрали вашего очень хорошего прокурора, и к этому были причастные некоторые очень плохие люди. Господин Джулиани — очень авторитетный и уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, замечательным мэром, и я бы хотел, чтобы он с вами поговорил.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением — попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей и дискредитации соперника на выборах. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом, причастны к коррупции и нарушениям на Украине.

Новость
«Если вы сможете заняться этим вопросом…»

Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора. Из нее следует, что Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена, но признаков угроз и шантажа со стороны американского президента в ней нет. Сам Зеленский также заверил, что Трамп не давил на него.

Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грессли направили в адрес генпрокурора Уильяма Барра письмо с призывом расследовать возможные связи между Демократической партией и Украиной в контексте президентских выборов 2016 года, сообщило издание The Hill.

«Минюсту еще предстоит проинформировать Конгресс и общественность о том, начал ли он расследование по поводу связей и сотрудничества между правительством Украины и лицами, связанными с предвыборной кампанией (кандидата от демократов — ИФ) Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии… подобные подозрения заслуживают должного и внимательного изучения», — говорится в письме сенаторов.

Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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