13:49 (мск), источник: Ведомости
Путин уволил директора ФСИН
Геннадий Корниенко возглавлял ведомство с 2012 года.
Директор ФСИН Геннадий Корниенко отправлен в отставку, свидетельствует указ президента Владимира Путина, опубликованный на портале правовой информации. Документ датирован 30 сентября этого года.
О том, что Корниенко ушел с поста, 1 октября сообщили «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники. Увольнение связано с возрастом Корниенко, пояснял источник «Интерфакса»: 30 сентября ему исполнилось 65 лет, а это предельный возраст нахождения на службе.
Корниенко родился в 1954 г. С 2001 г. он, по данным на сайте ФСИН, служил в органах государственной безопасности. С 2001 по 2002 г. был заместителем директора ФСО, с 2002 по 2012 г. — директором Государственной фельдъегерской службы. ФСИН он возглавил в 2012 г.
Основной кандидат на пост директора ФСИН — Вадим Баланин, писал РБК со ссылкой на источники. Он возглавляет управление «Л» в этом ведомстве — так неформально называют ФКУ «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН». Как рассказывал один из собеседников издания, Баланин пришел во ФСИН в 2012 г. До этого он работал в управлении «М» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением Минюста, МЧС, МВД.
По данным РБК, временно исполняющим обязанности директора ФСИН стал Анатолий Рудый, первый заместитель руководителя ведомства. Он же является одним из еще трех — помимо Баланина — кандидатов на должность директора ФСИН, сообщало издание. Другие кандидаты на пост, писало РБК, — Валерий Максименко, замдиректора ФСИН, и Олег Плохой,
«Коммерсантъ» писал, что один из основных кандидатов — начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. С 2011 по 2017 г. он возглавлял управление спецслужбы по Республике Коми.