«Россия — страна возможностей» проведет проектную сессию перед первым заседанием набсовета

В работе проектных команд участвуют финалисты и победители таких конкурсов, как «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческая олимпиада «Я — профессионал», фестиваль «Российская студенческая весна», инженерный чемпионат «CASE-IN», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В течение двух дней (2—3 октября) проектные команды работают над концепцией проектов платформы, возможными изменениями и новыми форматами.
Участники сессии, разделившись на пять групп, обсуждают, в частности, критерии эффективности проектов и отбора участников, механизмы вовлечения новых участников в социальные кадровые проекты платформы, форматы продвижения конкурсов и проектов, а также включение новых проектных инициатив в платформу.
Помогают им в этом эксперты и специалисты АНО «Россия — страна возможностей», а также победители конкурса «Лидеры России».
Результаты совместной работы они представят на заседании наблюдательного совета.
«В пятницу в формате живого диалога участники проектов платформы и члены Наблюдательного совета вместе определятся с планами дальнейшей работы, траекторией развития уже действующих проектов и новыми направлениями деятельности. Также на мероприятии мы подведем промежуточные итоги работы АНО “Россия — страна возможностей” и представим ключевые показатели наших проектов», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Он отметил, что на мероприятии будут обсуждаться и новые проектные инициативы, а также акции и мероприятия, которые платформа проведет в будущем году.
Ранее в Кремле сообщали, что Путин 4 октября на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи проведет расширенное заседание Наблюдательного совета «Россия — страна возможностей».
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года.
Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.