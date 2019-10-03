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16:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Москва отреагировала на информацию о чеченском спецназе в Норвегии

Министерство иностранных дел России шокировано информационными вбросами о проникновении российского спецназа на территорию Норвегии. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части — не знаю, возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии, но результат очевидный: мы увидели в СМИ этого государства», — сказала Захарова.

По ее словам, подобные публикации являются «апофеозом беспринципности и отходом от профессиональных норм журналистики».

В Норвегии в последнее время проводится систематическая работа по формированию образа врага в лице России, считает представитель МИД.
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27 сентября норвежская газета AldriMer сообщила, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских. В министерстве обороны страны отказались давать официальные комментарии по этому поводу.

В МИД России эту информацию опровергли, назвав подобные публикации грубой провокацией.

В начале октября «Новая Газета» сообщила, что бойцы российского спецназа действительно неоднократно бывали на территории Норвегии и даже публиковали в соцсетях сделанные там фотографии.

В частности, в сети обнаружены снимки сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».
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Из геотегов и комментариев следует, что бойцы этого подразделения выполняли некие задачи в Арктике.

Шпицберген — норвежский архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане. В начале XX века США, СССР, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Нидерланды и Швеция заключили Договор о Шпицбергене, который закрепил особый статус региона. Так, хозяйственную деятельность на островах могли вести все страны, подписавшие документ. Также архипелаг был признан демилитаризованной зоной.

В настоящее время, помимо Норвегии, своим правом вести хозяйственную деятельность на островах пользуется только Россия. Так, на острове Западный Шпицберген есть российский населенный пункт Баренцбург, а также два законсервированных поселка — Пирамида и Грумант. Эти населенные пункты формально принадлежат Норвегии, однако фактически управляются Россией.

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