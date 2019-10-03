В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации

Как сообщил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, на балкон зала заседаний проник «какой-то сумасшедший» и попытался прервать Толстого своими выкриками.
«Силами безопасности Дворца Европы буквально в минуты удалось его нейтрализовать. Но это еще одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии», — добавил депутат.
Провести дебаты о протестах во время предвыборной кампании в Мосгордуму предложила политгруппа «Альянс либералов и демократов за Европу», ПАСЕ предложение поддержала.
Для мероприятия выбрали формат, по которому обсуждение проходит на пленарном заседании, без принятия обязывающих рекомендаций.
Толстой едва успел взять слово на дебатах и поблагодарить зал за то, что «у России сегодня есть возможность отвечать на обвинения», как раздались выкрики, передает корреспондент РИА Новости.
«Вы видите, что происходит в колыбели демократии?» — обратился Толстой к присутствующим.
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье попросила нарушителя порядка немедленно покинуть зал.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы начинается в понедельник в Страсбурге и продлится до 4 октября. В российскую делегацию вошли 18 парламентариев.