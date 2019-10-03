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19:32 (мск), источник: РИА Новости

В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации

СТРАСБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого во время дебатов о московских протестах.

Как сообщил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, на балкон зала заседаний проник «какой-то сумасшедший» и попытался прервать Толстого своими выкриками.

«Силами безопасности Дворца Европы буквально в минуты удалось его нейтрализовать. Но это еще одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии», — добавил депутат.

Провести дебаты о протестах во время предвыборной кампании в Мосгордуму предложила политгруппа «Альянс либералов и демократов за Европу», ПАСЕ предложение поддержала.

Для мероприятия выбрали формат, по которому обсуждение проходит на пленарном заседании, без принятия обязывающих рекомендаций.

Толстой едва успел взять слово на дебатах и поблагодарить зал за то, что «у России сегодня есть возможность отвечать на обвинения», как раздались выкрики, передает корреспондент РИА Новости.
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«Вы видите, что происходит в колыбели демократии?» — обратился Толстой к присутствующим.

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье попросила нарушителя порядка немедленно покинуть зал.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы начинается в понедельник в Страсбурге и продлится ‪до 4 октября‬. В российскую делегацию вошли 18 парламентариев.

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